27 Ara 2019 19:14
Journalist ID: 1942
News Code: 83610210
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Horenj köyünün efsanevi kayalıkları

Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Piranşehr kentine 20 km mesafede bulunan Horenj köyünün yanı başında bulunan doğa harikası kayalıklar görenleri kendine hayran bırakmaktadır.

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