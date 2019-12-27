Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Piranşehr kentine 20 km mesafede bulunan Horenj köyünün yanı başında bulunan doğa harikası kayalıklar görenleri kendine hayran bırakmaktadır.
-
Horenj köyünün efsanevi kayalıkları
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Piranşehr kentine 20 km mesafede bulunan Horenj köyünün yanı…
-
İran’ın Japonya Büyükelçiliği: Yabancı güçlerin varlığı bölge barış ve istikrarı doğrultusunda değildir
Pekin, IRNA- İran’ın Japonya Büyükelçiliği yabancı güçlerin bölgedeki varlığının bölge barış…
-
Pekin: İran, Çin ve Rusya deniz tatbikatı normal meseledir
Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guang Şuang, Çin, İran ve Rusya’nın Hnt Okyanusunun…
-
İran ve Türkiye müziği ortak noktaları incelenecek
Tahran, IRNA- İran –Türkiye musikisi ortak noktaları Tahran’da düzenlenecek seminerde incelenecektir…
-
Yeni yılda dini azınlıkları şehitleri ile
Tahran, IRNA- Yeni yıl arifesinde bir çok kişi vatan yolunda şehit olan dini azınlıkların şehitlikle…
-
Halhal’da kış
Erdebil, IRNA- İran’ın Kuzeybatısında yer alan Erdebil ilinin Halhal kentinden kış manzaraları.
-
İran ve Azerbaycan arasında ortak sınır sanayi kenti yapımı incelendi
Bakü, IRNA-İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ortak sınır sanayi kenti yapımı hususu incelendi.
-
İran, Çin ve Rusya ortak deniz tatbikatı başladı
Tahran, IRNA- İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Gholamreza Tahani, İran, Rusya…
-
İran, Azerbaycan’ın en büyük ihracatçısıdır
Tahran, IRNA- İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Cevad Cihangirzade, İran’ın Azerbaycan Cumhuriyetinin…
-
Şiraz Uluslararası Badminton karşılaşmalarında 21 ülke yarışacaktır
Şiraz, IRNA- Şiraz kentinde Şubat ayının ilk yarısında düzenlenecek Uluslararası Badminton…
yorumunuz