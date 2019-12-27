27 Ara 2019 15:16
Journalist ID: 1942
News Code: 83610080
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Yeni yılda dini azınlıkları şehitleri ile

Tahran, IRNA- Yeni yıl arifesinde bir çok kişi vatan yolunda şehit olan dini azınlıkların şehitliklerini ziyaret etti.

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