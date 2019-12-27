27 Ara 2019 11:31
Journalist ID: 1942
News Code: 83609845
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Halhal’da kış

Erdebil, IRNA- İran’ın Kuzeybatısında yer alan Erdebil ilinin Halhal kentinden kış manzaraları.

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