Erdebil, IRNA- İran’ın Kuzeybatısında yer alan Erdebil ilinin Halhal kentinden kış manzaraları.
-
İran ve Türkiye müziği ortak noktaları incelenecek
Tahran, IRNA- İran –Türkiye musikisi ortak noktaları Tahran’da düzenlenecek seminerde incelenecektir…
-
Yeni yılda dini azınlıkları şehitleri ile
Tahran, IRNA- Yeni yıl arifesinde bir çok kişi vatan yolunda şehit olan dini azınlıkların şehitlikle…
-
Halhal’da kış
Erdebil, IRNA- İran’ın Kuzeybatısında yer alan Erdebil ilinin Halhal kentinden kış manzaraları.
-
İran ve Azerbaycan arasında ortak sınır sanayi kenti yapımı incelendi
Bakü, IRNA-İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ortak sınır sanayi kenti yapımı hususu incelendi.
-
İran, Çin ve Rusya ortak deniz tatbikatı başladı
Tahran, IRNA- İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Gholamreza Tahani, İran, Rusya…
-
İran, Azerbaycan’ın en büyük ihracatçısıdır
Tahran, IRNA- İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Cevad Cihangirzade, İran’ın Azerbaycan Cumhuriyetinin…
-
Şiraz Uluslararası Badminton karşılaşmalarında 21 ülke yarışacaktır
Şiraz, IRNA- Şiraz kentinde Şubat ayının ilk yarısında düzenlenecek Uluslararası Badminton…
-
İranlı güreşçiler Rusya’da 3 madalya kazandılar
Tahran, IRNA- Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenen Uluslararası Umutlar Noel Kupası karşılaşmaların…
-
İran, üroloji dalında bilim üretiminde dünyada 22. sırada
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Şahin Ahundzade, İran’ın üroloji dalında bilim…
-
Şiraz’ın 7 renk çinileri
Şiraz, IRNA- Şiraz kentinin en önemli el sanatlarından birisi 7 renkli çinileridir. 15-15 veya…
yorumunuz