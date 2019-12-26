26 Ara 2019 17:35
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News Code: 83609516
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Şiraz’ın 7 renk çinileri

Şiraz, IRNA- Şiraz kentinin en önemli el sanatlarından birisi 7 renkli çinileridir. 15-15 veya 20-20 cm beyaz çiniler yan yana dizilip boyandıktan sonra pişirilir. Bu çinilerin Ahameneşi döneminde yapılan Perspolis gibi bazı binalarda da kullanıldığı bilinmektedir.

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