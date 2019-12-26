Şiraz’ın 7 renk çinileri

Şiraz, IRNA- Şiraz kentinin en önemli el sanatlarından birisi 7 renkli çinileridir. 15-15 veya 20-20 cm beyaz çiniler yan yana dizilip boyandıktan sonra pişirilir. Bu çinilerin Ahameneşi döneminde yapılan Perspolis gibi bazı binalarda da kullanıldığı bilinmektedir.