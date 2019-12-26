26 Ara 2019 13:34
Journalist ID: 1942
News Code: 83609322
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Saint Stepanos kilisesi

Tebriz, IRNA- Kutsal Stepanos veya Saint Stepanos kilisesi İran Ermenilerinin Kara Kiliseden sonra en önemli ikinci kilisesidir. Kilise Culfa kentinin 15 km batısında Dere Şam köyünde yer almaktadır.

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