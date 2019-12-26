Tebriz, IRNA- Kutsal Stepanos veya Saint Stepanos kilisesi İran Ermenilerinin Kara Kiliseden sonra en önemli ikinci kilisesidir. Kilise Culfa kentinin 15 km batısında Dere Şam köyünde yer almaktadır.
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Saint Stepanos kilisesi
Tebriz, IRNA- Kutsal Stepanos veya Saint Stepanos kilisesi İran Ermenilerinin Kara Kiliseden…
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İran-Rusya ve Çin ortak deniz tatbikatı yarın başlayacaktır
Pekin, IRNA- Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Woo Çian İran-Çin-Rusya arasındaki ortak deniz tatbikatın…
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Grekoromen dünya kupası Mart ayına kadar Tahran’da düzenlenecek
Tahran, IRNA- İran Güreş Federasyonu Sözcüsü Hasan Rengrez, Uluslararası Güreş Birliğinin İran’a…
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21 Mart’tan bu yana 60 milyar dolar ithalat ve ihracat gerçekleşti
Tahran, IRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu yetkililerinden Ferhad Nuri, tüm baskılar ve…
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Urumiye Nene Meryem kilisesinde Noel ayini
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın başşehri Urumiye’de Hristiyan vatandaşlar ve il yetkililerinin…
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Zarif, Kuveyt’in yeni başbakanı ve dışişleri bakanını kutladı
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Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı bir ada olarak yer alan…
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