Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın başşehri Urumiye’de Hristiyan vatandaşlar ve il yetkililerinin katılımı ile Noel ayini düzenlendi.
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Urumiye Nene Meryem kilisesinde Noel ayini
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın başşehri Urumiye’de Hristiyan vatandaşlar ve il yetkililerinin…
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Zarif, Kuveyt’in yeni başbakanı ve dışişleri bakanını kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Kuveyt’in yeni…
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Cihangiri, Hristiyan aleminin Noel’ini kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Hristiyan…
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İran, Özbekistan’da düzenlenen seçimleri kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Özbekistan’da…
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İran 14 yaş altı satranç takımı Asya şampiyonu oldu
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti 14 yaş altı takımı Asya şampiyonu oldu.
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Kişi kıyılarında gün batımı bir başka güzel
Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı bir ada olarak yer alan…
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Bir Mig 29 savaş uçağı kaza yaptı
Tahran, IRNA- İran Ordusu Hava Kuvvetlerine ait bir Mig 29 uçak kaza yaptı.
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Tahran Ermeniler Grigor Surp Kilisesi'nde Hz. İsa'nın doğum günü kutlandı
Tahran, İRNA- Başkent Tahran'da bulunan Ermeniler Grigor Surp Kilisesi'nde Hz. İsa'nın doğum…
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13. Uluslararası İsfahan Tekstil Sanayi Fuarı'ndan görüntüler
İsfahan, İRNA- Türk şirketlerin katılımıyla İsfahan'ın Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde 24…
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İran işitme engelli sporu 113 dünya federasyonunun övgüsünü kazandı
Zencan, İRNA- İran İşitme Engelli Federasyonu Başkanı Mehran Tişeger, İtalya'da düzenlenen…
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