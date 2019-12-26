26 Ara 2019 09:04
Journalist ID: 1942
News Code: 83608916
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Urumiye Nene Meryem kilisesinde Noel ayini

Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın başşehri Urumiye’de Hristiyan vatandaşlar ve il yetkililerinin katılımı ile Noel ayini düzenlendi.

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