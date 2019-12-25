Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı bir ada olarak yer alan Kiş Adası'nda gün batımında, muhteşem görüntülere tanık olabilirsiniz. Güneş, denizle buluştuğunda gece misafirliği başlar ve harika görüntüler oluşur. 37 bin nüfusu ile Kiş Adası, yılda 1 milyon 800 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak, ülkenin önde gelen turistik mekanlarından biri haline gelmiştir.
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İran 14 yaş altı satranç takımı Asya şampiyonu oldu
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti 14 yaş altı takımı Asya şampiyonu oldu.
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Kişi kıyılarında gün batımı bir başka güzel
Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı bir ada olarak yer alan…
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Bir Mig 29 savaş uçağı kaza yaptı
Tahran, IRNA- İran Ordusu Hava Kuvvetlerine ait bir Mig 29 uçak kaza yaptı.
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Tahran Ermeniler Grigor Surp Kilisesi'nde Hz. İsa'nın doğum günü kutlandı
Tahran, İRNA- Başkent Tahran'da bulunan Ermeniler Grigor Surp Kilisesi'nde Hz. İsa'nın doğum…
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13. Uluslararası İsfahan Tekstil Sanayi Fuarı'ndan görüntüler
İsfahan, İRNA- Türk şirketlerin katılımıyla İsfahan'ın Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde 24…
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İran işitme engelli sporu 113 dünya federasyonunun övgüsünü kazandı
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İran satrançta istatistiksel büyüme kaydeden en iyi 6 ülkeden biri
Tahran, IRNA- Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından yayınlanan ve farkloı ülkelerde…
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İran Milli Futsal Takımı Asya birincisi, Dünya altıncıs
Tahran, İRNA- İran Milli Futsal Takımı, ens on sıralamada Asya'nın zirvesindeki konumunu korurken,…
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Kirman, İRNA- Kirman Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü, yılbaşından…
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Komşu ülkelerle sınır diplomasisi geliştirilecek
Erdebil, İRNA- İran Sınır Muhafız Güçleri Komutanı, kalıcı güvenliğin sağlanması için tüm komşu…
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