Kiş Adası kıyılarında gün batımından yansıyan güzel manzaralar

Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı bir ada olarak yer alan Kiş Adası'nda gün batımında, muhteşem görüntülere tanık olabilirsiniz. Güneş, denizle buluştuğunda gece misafirliği başlar ve harika görüntüler oluşur. 37 bin nüfusu ile Kiş Adası, yılda 1 milyon 800 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak, ülkenin önde gelen turistik mekanlarından biri haline gelmiştir.
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Saint Stepanos kilisesi
Tebriz, IRNA- Kutsal Stepanos veya Saint Stepanos kilisesi İran Ermenilerinin Kara Kiliseden…
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İran-Rusya ve Çin ortak deniz tatbikatı yarın başlayacaktır
Pekin, IRNA- Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Woo Çian İran-Çin-Rusya arasındaki ortak deniz tatbikatın…
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Grekoromen dünya kupası Mart ayına kadar Tahran’da düzenlenecek
Tahran, IRNA- İran Güreş Federasyonu Sözcüsü Hasan Rengrez, Uluslararası Güreş Birliğinin İran’a…
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21 Mart’tan bu yana 60 milyar dolar ithalat ve ihracat gerçekleşti
Tahran, IRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu yetkililerinden Ferhad Nuri, tüm baskılar ve…
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Urumiye Nene Meryem kilisesinde Noel ayini
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın başşehri Urumiye’de Hristiyan vatandaşlar ve il yetkililerinin…
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Zarif, Kuveyt’in yeni başbakanı ve dışişleri bakanını kutladı
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Cihangiri, Hristiyan aleminin Noel’ini kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Hristiyan…
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İran, Özbekistan’da düzenlenen seçimleri kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Özbekistan’da…
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Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti 14 yaş altı takımı Asya şampiyonu oldu.
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Kiş Adası kıyılarında gün batımından yansıyan güzel manzaralar
Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı bir ada olarak yer alan…
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