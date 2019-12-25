Tahran, İRNA- Başkent Tahran'da bulunan Ermeniler Grigor Surp Kilisesi'nde Hz. İsa'nın doğum günü düzenlenen törenle kutlandı. Fotğrafçı: Jenya Ebediyan
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İran 14 yaş altı satranç takımı Asya şampiyonu oldu
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti 14 yaş altı takımı Asya şampiyonu oldu.
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Kişi kıyılarında gün batımı bir başka güzel
Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı bir ada olarak yer alan…
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Bir Mig 29 savaş uçağı kaza yaptı
Tahran, IRNA- İran Ordusu Hava Kuvvetlerine ait bir Mig 29 uçak kaza yaptı.
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Tahran Ermeniler Grigor Surp Kilisesi'nde Hz. İsa'nın doğum günü kutlandı
Tahran, İRNA- Başkent Tahran'da bulunan Ermeniler Grigor Surp Kilisesi'nde Hz. İsa'nın doğum…
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13. Uluslararası İsfahan Tekstil Sanayi Fuarı'ndan görüntüler
İsfahan, İRNA- Türk şirketlerin katılımıyla İsfahan'ın Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde 24…
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İran işitme engelli sporu 113 dünya federasyonunun övgüsünü kazandı
Zencan, İRNA- İran İşitme Engelli Federasyonu Başkanı Mehran Tişeger, İtalya'da düzenlenen…
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İran satrançta istatistiksel büyüme kaydeden en iyi 6 ülkeden biri
Tahran, IRNA- Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından yayınlanan ve farkloı ülkelerde…
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İran Milli Futsal Takımı Asya birincisi, Dünya altıncıs
Tahran, İRNA- İran Milli Futsal Takımı, ens on sıralamada Asya'nın zirvesindeki konumunu korurken,…
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Kirman'ın Şehdad bölgesini 5 bin yabancı turist ziyaret etti
Kirman, İRNA- Kirman Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü, yılbaşından…
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Komşu ülkelerle sınır diplomasisi geliştirilecek
Erdebil, İRNA- İran Sınır Muhafız Güçleri Komutanı, kalıcı güvenliğin sağlanması için tüm komşu…
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