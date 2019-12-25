25 Ara 2019 16:32
Journalist ID: 2391
News Code: 83608451
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Tahran Ermeniler Grigor Surp Kilisesi'nde Hz. İsa'nın doğum günü kutlandı

Tahran, İRNA- Başkent Tahran'da bulunan Ermeniler Grigor Surp Kilisesi'nde Hz. İsa'nın doğum günü düzenlenen törenle kutlandı. Fotğrafçı: Jenya Ebediyan

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