25 Ara 2019 16:28
Journalist ID: 2391
News Code: 83608446
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13. Uluslararası İsfahan Tekstil Sanayi Fuarı'ndan görüntüler

İsfahan, İRNA- Türk şirketlerin katılımıyla İsfahan'ın Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde 24 Aralık günü 13. Uluslararası Tekstil Sanayi Fuarı faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Zehra Bağban

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