25 Ara 2019 08:40
Journalist ID: 2394
News Code: 83607316
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İran'da euro-5 motoru ile çalışan otomobillerin üretim hattının açılışından görüntüler

Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Pezaşkiyan’ın katılımıyla İran Hodro Şirketi'nde euro-5 motorlu otomobil üreten seri üretim hattı faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Mucteba Muhammedlu

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