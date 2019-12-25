Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Pezaşkiyan’ın katılımıyla İran Hodro Şirketi'nde euro-5 motorlu otomobil üreten seri üretim hattı faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Mucteba Muhammedlu
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İran Dışişleri Bakanı, Hristinyaların Noel Bayramını kutladı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif twitter hesabından paylaştığı mesajında,…
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İran, ABD ile perde arkasında görüştüklerine dair haberleri yalanladı
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti,…
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İran'da euro-5 motoru ile çalışan otomobillerin üretim hattının açılışından görüntüler
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Pezaşkiyan’ın katılımıyla İran Hodro…
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Isfahan'ın Vank Kilisesi'nde yeni yıl özel töreninden kareler
İsfahan, İRNA- İran'ın İsfahan kentinin Yeni Culfa mahallesinde bulunan Vank Kilisesi'nde Ermeni…
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General Nasirzade: Koser savaş uçaklarının yapımı sürmektedir
Tahran, IRNA- İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Geberal Aziz Nasirzade, Koser savaş uçaklarının…
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Yaklaşık 27 milyon İran vatandaşı aile hekimi programından yararlanmaktadır
Tahra, IRNA- İran genelinde 27 milyon 800 bin kişi aile hekimliği programından yararlanmaktadır.
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Cihangiri: Amerika’nın İran ekonomisini çökertme politikası hezimete uğramıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihanngiri, Amerika’nın…
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İranlı çocuklar Taşkent resim yarışmasından 3 ödül ve 47 mansiyonla döndüler
Tahran, IRNA- İranlı çocuklar 8. Taşkent Muasır Sanatlar Yarışmalarında resim dalında 3 ödül…
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Laricani Hz. İsa’nın doğum gününü kutladı
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Hz. İsa’nın doğum günü ve Hristinyaların…
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İranlı kadın koşucu Sırbistan Kulüpler Yarışması'nda şampiyon oldu
Tahran, İRNA- İranlı kadın koşucu Ferzane Fesih, Sırbistan Ateltizm Kulüpler Yarışmaları'nda…
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