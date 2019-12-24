24 Ara 2019 20:23
Journalist ID: 1942
News Code: 83607269
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Şiraz kentinin Gesri Deşt Bağlarında kış mevsimi

Şiraz, IRNA- Şiraz kentinin Gesri Deşt bölgesindeki bağlar kış mevsiminde de diğer mevsimlerde olduğu gibi doğanın güzelliklerini cömertçe sergilemektedir.

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