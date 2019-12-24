24 Ara 2019 21:41
Journalist ID: 2394
News Code: 83607265
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Isfahan'ın Vank Kilisesi'nde yeni yıl özel töreninden kareler

İsfahan, İRNA- İran'ın İsfahan kentinin Yeni Culfa mahallesinde bulunan Vank Kilisesi'nde Ermeni vatandaşlar yeni yılın gelişini düzenledikleri törenle kutladı. Fotoğrafçı: Resul Şocayi

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