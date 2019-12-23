Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hindistan Dışişleri Bakan Subrahmanyam Jaishankar ile 23 Aralık günü başkent Tahran'da bir araya geldi. Fotoğrafçı: Emin Celali
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İran ve Umman dışişleri bakanları görüştü
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin…
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Ruhani: Hükümet diyalog ve İran milleti yarına yapıcı görüşmelerden yanadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kedi hükümetinin diyalog ve…
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Erak Hundab Reaktörünün yapılandırma çalışmalarında ikinci safha tamamlandı
Erak, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Hundab Ağır Su Reaktörü'nde…
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İran, dünyada barışın yaygınlaştırılması ve şiddete karşı gelme fikrine sahip bir ülkedir
Simnan, İRNA- BM Tahran İletişim Merkezi Başkanı Maria Dotsenko, İran'ın farklı zamanlarda…
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Cumhurbaşkanı Ruhani ile Hindistan Dışişleri Bakanı'nın görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hindistan Dışişleri Bakan Subrahmanyam Jaishankar…
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Deniz Çevresini Koruma Bölgesel Kurumu'nun Fars Körfezi'ndeki çevre tehditlerine ilişkin raporu yayımlandı
Tahran, İRNA- Deniz Çevresini Koruma Bölgesel Kurum Koordinatörü, 'İncelemelerimize göre, halihazırd…
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Ermeni şehit ve gazi ailelerini anma töreni
Tahran- İRNA- 22 Aralık akşamı 2020 yılbaşı arifesinde İranlı askeri ve sivil yetkililerin…
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10. Buşehr El Sanatları Sergisi Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin katılımıyla açıldı
Buşehr- İRNA- 10. Buşehr El Sanatları Sergisi, 23 Aralık günü Buşehr Uluslararası Fuarlar Merkezinde…
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Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD, İran'a karşı maksimum baskıdan vazgeçmeli
Tahran- İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani 'ABD, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce veya sonra, İran…
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İranlı kadınlar, Dünya Alış Şampiyonası şampiyonu oldu
Tahran, İRNA- İran Kadınlar Milli Alış Takımı, 1 altın, 1 gümüş ve bir bronz madalya ile Kazakistan'…
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