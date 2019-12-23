23 Ara 2019 16:26
Journalist ID: 2394
News Code: 83605562
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Cumhurbaşkanı Ruhani ile Hindistan Dışişleri Bakanı'nın görüşmesinden kareler

Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hindistan Dışişleri Bakan Subrahmanyam Jaishankar ile 23 Aralık günü başkent Tahran'da bir araya geldi. Fotoğrafçı: Emin Celali

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