23 Ara 2019 15:53
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News Code: 83605534
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10. Buşehr El Sanatları Sergisi Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin katılımıyla açıldı

Buşehr- İRNA- 10. Buşehr El Sanatları Sergisi, 23 Aralık günü Buşehr Uluslararası Fuarlar Merkezinde, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcıs Cihangiri'nin katılımıyla faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Abbas Haydari

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