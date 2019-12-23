23 Ara 2019 15:56
Journalist ID: 2394
News Code: 83605395
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Ermeni şehit ve gazi ailelerini anma töreni

Tahran- İRNA- 22 Aralık akşamı 2020 yılbaşı arifesinde İranlı askeri ve sivil yetkililerin katılımıyla Tahran'ın Şems Eyvanı Salonu'nda Ermeni Şehit ve Gazi Ailelerini Anma Töreni düzenlendi. Fotoğrafçı: Said Rıza Rezevi

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