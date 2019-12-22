22 Ara 2019 22:39
Journalist ID: 2394
News Code: 83604513
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Kirman’da düzenlenen Ninja Kadınlar Yarışması'ndan görüntüler

Kirman, IRNA- İran'ın güneyinde bulunan Kirman şehrinde 22 Aralık günü büyükler, 21 yaş altı, 18 yaş altı ve 12 yaş altı kategorilerinde Ninja Kadınlar Yarışması düzenlendi. Fotoğrafçı: Şirin Bamri

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