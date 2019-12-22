22 Ara 2019 22:35
Journalist ID: 2394
News Code: 83604507
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Kuzey Horasan El Sanatları Sergisi'nden kareler

Bocnurd, İRNA- İran’ın Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'un İmam Rıza İlkokulu'nda 22 Aralık günü Okuryazarlık Haftası dolayısıyla El Sanatları ve Okuryazarlar ve Öğretmenlerin Ürettiği Ürünler isimli sergi faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Vahid Hadımi

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