Bocnurd, İRNA- İran’ın Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'un İmam Rıza İlkokulu'nda 22 Aralık günü Okuryazarlık Haftası dolayısıyla El Sanatları ve Okuryazarlar ve Öğretmenlerin Ürettiği Ürünler isimli sergi faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Vahid Hadımi
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Gülistan’da Yelda gecesinden kareler
Günbed-i Kavus, İRNA- İran’ın Gülistan ilinin Azadşehr ilçesine bağlı Miyankuh ve Muhammediyan…
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Kirman’da düzenlenen Ninja Kadınlar Yarışması'ndan görüntüler
Kirman, IRNA- İran'ın güneyinde bulunan Kirman şehrinde 22 Aralık günü büyükler, 21 yaş altı,…
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Kuzey Horasan El Sanatları Sergisi'nden kareler
Bocnurd, İRNA- İran’ın Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'un İmam Rıza İlkokulu'nda 22 Aralık…
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İranlı halterci Katar Halter Kupası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı
Tahran, İRNA- İranlı halterci Kiyanuş Rüstemi, Katar Halter Kupası'nda 96 kg’de 1 altın ve…
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İran-BM işbirliği üzerine bir kitap yayımlanacak
Simnan, İRNA- BM Tahran İletişim Merkezi Başkanı Maria Dotsenko, ‘Yakında İran ve Birleşmiş…
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ABD yaptırımları, İran'ın sanayi alanının yeniden canlanmasına yol açmıştır
Tahran, İRNA- İran İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD yaptırımlarının İran sanayinin…
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İran gümrüklerinde ele geçirilen uyuşturucu miktarında %390 artış
Tahran, İRNA- İran gümrüklerinde ele geçirilen uyuşturucu miktarı, yılın ilk 9 ayında (21 Mart-…
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İran temsilcisi, Dünya Arnis Federasyonu üst düzey yönetici üyesi seçildi
Tahran, İRNA- İran Arnis Temsilcisi ve Arnis Ortadoğu Başkanı Hüseyin İzzeti, Dünya Arnis Federasyon…
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Fildişi Sahili'nden İran firmalarına bu ülkede yatırım çağrısı
Kaşan, İRNA- Fildişi Sahili Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tamakulu Vatara, ‘Daha fazla…
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İran ve Hindistan dışişleri bakanlarının görüşmesinden görüntüler
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile…
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