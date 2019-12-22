Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bugün başkent Tahran'da bir araya geldi.İran-Hindistan dışişleri bakanlarının özel görüşmelerinin ikinci turu da bugün düzenlendi.Fotoğrafçi: Ahmed Moinicem
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Fildişi Sahili'nden İran firmalarına bu ülkede yatırım çağrısı
Kaşan, İRNA- Fildişi Sahili Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tamakulu Vatara, ‘Daha fazla…
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İran ve Hindistan dışişleri bakanlarının görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile…
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Zarif, Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile…
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İran'la Katar'ın 2020 Dünya Kupası iş birliği
Tahran, İRNA- İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Katarlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede…
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İran ile Japonya yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için yeni öenrilerde bulundu
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile görüşmesinde İran…
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İran, Asya Muaythai Şampiyonası şampiyonu oldu
Tahran, İRNA- İran Milli Muaythai Takımı ilk kez Asya şampiyonu oldu.
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İtalyan holdingden Veramin turizm sektörüne yatırım
Tahran, İRNA- Tahran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Yatırım İşlerinden Sorumlu…
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Hindistan Dışişleri Bakanı yarın Tahran'da
Yeni Delhi, İRNA- Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu ülke Dışişleri…
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İranlı kürekçiler Asya'da 2 madalya elde etti
Tahran, İRNA- Tayland'da düzenlenen Asya Kürek Şampiyonası'nda İran'dan Behmen Nesiri ve Nazenin…
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İran-Japonya diplomatik ilişkilerinin 90. kuruluş yıldönümünü kutladık
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada,…
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