22 Ara 2019 17:31
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News Code: 83604260
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İran ve Hindistan dışişleri bakanlarının görüşmesinden kareler

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bugün başkent Tahran'da bir araya geldi.İran-Hindistan dışişleri bakanlarının özel görüşmelerinin ikinci turu da bugün düzenlendi.Fotoğrafçi: Ahmed Moinicem

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