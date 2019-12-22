İran ve Hindistan dışişleri bakanlarının görüşmesinden görüntüler

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bugün başkent Tahran'da bir araya geldi.İran-Hindistan dışişleri bakanlarının özel görüşmelerinin ikinci turu da bugün düzenlendi.Fotoğrafçi: Ahmed Moinicem