Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Doğu Asya temaslarından dönüşünden kareler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya ve Japonya'ya yaptığı 5 günlük resmi ziyaretin ardından bu akşam Tahran Uluslalararsı Mehrabad Havalimanı'na giriş yaptı. Ruhani'yi havaalanında Cumhurbaşkaı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve diğer üst düzey yetkililer karşıladı. Fotoğrafçı: Asger Hamse