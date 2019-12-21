Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Doğu Asya temaslarından dönüşünden kareler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya ve Japonya'ya yaptığı 5 günlük resmi ziyaretin ardından bu akşam Tahran Uluslalararsı Mehrabad Havalimanı'na giriş yaptı. Ruhani'yi havaalanında Cumhurbaşkaı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve diğer üst düzey yetkililer karşıladı. Fotoğrafçı: Asger Hamse
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