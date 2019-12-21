21 Ara 2019 14:51
Journalist ID: 2391
News Code: 83602822
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Yelda Gecesi'nde yeni gelinlere özgü düzenlenen Gonca Burun Töreni'nden görüntüler

Hemedan, İRNA- Yelda veya Çill Gecesi yeni evlenmiş veya nişanlı kızlar için başka bir hava anlam taşıyor ve Hemedanlılar, Gonca Burun ismini verdikleri meyve ve kuruyemiş dolu bir kabı onlara verir. Çille Gecesi'nde yeni yuva kurmuş aileler, bir araya gelerek yılın en uzun gecesini kutlar.

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