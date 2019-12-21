Çille Gecesi'nde yeni gelinlere özgü düzenlenen Honça Götürme Töreni'nden görüntüler

Hemedan, İRNA- Yelda veya Çille Gecesi yeni evlenmiş veya nişanlı kızlar için başka bir hava anlam taşıyor. Hemedanlılar bu gece, Honça ismini verdikleri meyve ve kuruyemiş dolusu bir tepsiyi yeni evlenmiş veya nişanlı kızlara verir. Çille Gecesi'nde yeni yuva kurmuş aileler, bir araya gelerek yılın en uzun gecesini kutlar.
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