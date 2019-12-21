Yelda Gecesi arifesinde Müteminül-Etibba Evi çok güzel

Tahran, İRNA- Tahran'ın merkezinde tarihi Uladcan mahallesinde yer alan Müteminül-Etibba Evi, Kaçarlardan döneminden kalma tarihi ve güzel bir eserdir. Kaçar şahı Nasıreddin Şah'ın özel tabibi olan Müteminül-Etibba'ya ait bu ev Mart 2019'undan beri umuma açıktı. Evde birçok dizi çekilmiştir. Fotoğrafçı: Davud Kahrdar
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