Yelda Gecesi arifesinde Müteminül-Etibba Evi çok güzel

Tahran, İRNA- Tahran'ın merkezinde tarihi Uladcan mahallesinde yer alan Müteminül-Etibba Evi, Kaçarlardan döneminden kalma tarihi ve güzel bir eserdir. Kaçar şahı Nasıreddin Şah'ın özel tabibi olan Müteminül-Etibba'ya ait bu ev Mart 2019'undan beri umuma açıktı. Evde birçok dizi çekilmiştir. Fotoğrafçı: Davud Kahrdar