20 Ara 2019 15:29
Journalist ID: 1942
News Code: 83601749
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Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Japonya ziyaretinden kareler

Pekin, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile görüşmelerde bulunmak üzere bugün Tokyo’ya geldi.

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