Pekin, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile görüşmelerde bulunmak üzere bugün Tokyo’ya geldi.
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Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Japonya ziyaretinden kareler
Pekin, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya Başbakanı Abe Şinzo…
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Ruhani ve Abe görüştü
Pekin, IRNA- İki günlük bir ziyaret için bugün Japonya’nın başkenti Tokyo’ya giden İran İslam…
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Ruhani, Tokyo’da
Pekin, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun…
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Gorgan ile Tahran Şekili Kadın Basketbol takımları karşılaşmalarından kareler
Gorgan, IRNA- Kadın Basketbol Kulüpleri karşılaşmaları çerçevesinde Gorgan takımı Tahran Şekili…
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85 ülkede zorhane ve pehlivanlık sporları yapılmaktadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Zorhane ve Pehlivanlık Sporları Federasyonu Başkanı Mohsen…
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Thatirevançi: İran’ın milli menfaatlerini temin için seçenekleri sınırlı değildir
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevançi, İran’ın milli menfaatleri…
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İran Futbolu Asya’da ikinci sırada yer almaktadır
Tahran, IRNA- FIFA İstatistiklerine göre İran futbolu Asya ikincisi olarak yer almaktadır.
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Sarısu sınır pazarı bir aya kadar açılacaktır
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan Vali Yardımcısı Behnam Şehdi, İran-Türkiye sınırında bulunan…
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Rencberan tarihi evi
Semnan, IRNA- Seman kentinde Kaçarlar döneminden kalma tarihi Recberan evi, şu an Semnan belediyesi…
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Grekoromen Dünya Kupası İran’da düzenlenecektir
Tahan, IRNA- İran Güreş Federasyonu Başkanı Alirıza Debir, Grekoromen Güreş Dünya kupası karşılaşmal…
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