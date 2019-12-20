20 Ara 2019 10:44
Journalist ID: 1942
News Code: 83601471
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Gorgan ile Tahran Şekili Kadın Basketbol takımları karşılaşmalarından kareler

Gorgan, IRNA- Kadın Basketbol Kulüpleri karşılaşmaları çerçevesinde Gorgan takımı Tahran Şekili takımını 68-5 yenmeyi başardı.

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