Semnan, IRNA- Seman kentinde Kaçarlar döneminden kalma tarihi Recberan evi, şu an Semnan belediyesi halkla ilişkiler birimi olarak kullanılmaktadır.
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İran Futbolu Asya’da ikinci sırada yer almaktadır
Tahran, IRNA- FIFA İstatistiklerine göre İran futbolu Asya ikincisi olarak yer almaktadır.
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Sarısu sınır pazarı bir aya kadar açılacaktır
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan Vali Yardımcısı Behnam Şehdi, İran-Türkiye sınırında bulunan…
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Rencberan tarihi evi
Semnan, IRNA- Seman kentinde Kaçarlar döneminden kalma tarihi Recberan evi, şu an Semnan belediyesi…
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Grekoromen Dünya Kupası İran’da düzenlenecektir
Tahan, IRNA- İran Güreş Federasyonu Başkanı Alirıza Debir, Grekoromen Güreş Dünya kupası karşılaşmal…
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İran ihracatının yüzde 56’si komşularına yapılmaktadır
Sari, IRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Hamid Zadbum, İran’ın yaptığı ihracatın…
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Hamadan ve İsfahan’da Çille gecesi alışverişi
İsfahan, IRNA- Yılın en uzun gecesi olan Çille Gecesi (Şeb-i Yelda) için İsfahan ve Hamadan…
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Ruhani: Müslümanlar birlik içinde düşman karşısında durmalılar
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Müslümanların birlik içinde…
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İranlı kayakçı Erzuzum’da gümüş madalya kazandı
Tahran, IRNA- İranlı kayakçı Porya Savehshemshaki, Erzurum’da devam eden Alp Disiplini Uluslararası…
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Huzistan ilinde sis
Ahvaz, IRNA- İran’ın güneyinde yer alan Huzistan ilinin genelinde etkili olan sis, değişik…
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Ruhani: Katar’ın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar’a uygulanan baskı ve…
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