20 Ara 2019 00:29
Journalist ID: 1942
News Code: 83601350
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Rencberan tarihi evi

Semnan, IRNA- Seman kentinde Kaçarlar döneminden kalma tarihi Recberan evi, şu an Semnan belediyesi halkla ilişkiler birimi olarak kullanılmaktadır.

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