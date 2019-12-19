19 Ara 2019 19:31
Journalist ID: 1942
News Code: 83601185
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Hamadan ve İsfahan’da Çille gecesi alışverişi

İsfahan, IRNA- Yılın en uzun gecesi olan Çille Gecesi (Şeb-i Yelda) için İsfahan ve Hamadan kentlerinde geleneksel alışveriş yapmaktadır.

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