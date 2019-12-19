19 Ara 2019 14:21
Journalist ID: 1942
News Code: 83600895
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Huzistan ilinde sis

Ahvaz, IRNA- İran’ın güneyinde yer alan Huzistan ilinin genelinde etkili olan sis, değişik görüntüler yaratmaktadır.

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