Ahvaz, IRNA- İran’ın güneyinde yer alan Huzistan ilinin genelinde etkili olan sis, değişik görüntüler yaratmaktadır.
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Huzistan ilinde sis
Ahvaz, IRNA- İran’ın güneyinde yer alan Huzistan ilinin genelinde etkili olan sis, değişik…
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Ruhani: Katar’ın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar’a uygulanan baskı ve…
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Dejpesend: Dış ticaret rakamı 60 milyar doları aşmıştır
Buşehr, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Ekonomik Bakanı Ferhad Dejpesend tüm sınırlamalara rağmen…
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Ruhani’nin Malezya ziyaretinin ikinci gününden kareler
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya ziyaretinin ikinci gününde Malezya Kralı,…
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Musevi: İran aleyhindeki insan hakları tasarısı siyasi tasarıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran…
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İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları İslam dünyası sorunlarının çözümüne vurgu yaptılar
Tahran, IRNA- İran- Türkiye Cumhurbaşkanları yaptıkları görüşmede İslam dünyası sorunlarının…
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Uluslararası D-8 Üniversitesi bu sene öğrenci alımına başlayacaktır
Hamadan, IRNA- Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) tarafından İran’da kurulan üniversited…
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Ruhani: İslam dünyası, dolar ve Amerika’nın mal sultası karşısında tedbirler almalı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam dünyasının, dolar ve…
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İran: Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik terörizmi uluslararası istibdattır
New York, IRNA- İran’ın BM nezdindeki temsilcisi Mohammad Hasani Nejad, Amerika’nın İran aleyhindeki…
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Merkel: Amerika’nın İran aleyhindeki yaptırımlara karşıyız
Tahran, IRNA- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika’nın İran aleyhindeki yaptırımlarına…
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