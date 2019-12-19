Ruhani’nin Malezya ziyaretinin ikinci gününden kareler

Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya ziyaretinin ikinci gününde Malezya Kralı, Sultan Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamd Al-i Sani ile görüştü ve Kuala Lumpur 2019 Liderler zirvesinde bir konuşma yaptı.