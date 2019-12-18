Kuala Lumpur, İRNA- 2019 Uluslararası Kuala Kumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, 18 Aralık günü bu ülkede yaşayan İranlılarla bir araya geldi. Ruhani ayrıca bugün Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed ile de görüştü.
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Ruhani: Müslümanların bir çok sorunu Amerika’nın müdahalelerinden dolayıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Müslümanların tamamının bir…
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Japonya, Orta Doğu’daki gerginliği azaltmak için çabalarına devam ediyor
Pekin, İRNA- Japonya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Japonya ziyareti arifesinde…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Malezya ziyaretinden görüntüler
Kuala Lumpur, İRNA- 2019 Uluslararası Kuala Kumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'da bulunan…
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Tahran, Washington ile hiç bir düzeyde görüşmeye hazır değildir
Pekin, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 'Tahran, Washington ile hiçbir düzeyde…
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Terör ve aşırıcılık, bölgeye yönelik ana tehditlerdir
Tahran, İRNA- İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani, Tahran'da…
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İran ve Slovenya, kamu diplomasisinin gelişimine vurgu yaptı
Tahran, İRNA - İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı Abbas Salihi, Slovenya'nın Tahran Büyükelçisi…
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İran ve Nahçıvan, dini konulu iş birliğini ele aldı
Bakü, İRNA- İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Ahmed Hüseyni ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet…
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İran yaptırımlara rağmen çeşitli alanlarda büyük ilerlemelere imza atmıştır
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İran son yıllarda nano teknoloji, havacılık ve uzay ile…
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Hindistan Çocuk Film Festivalinde İran filmlerinin başarısı
Tahran, IRNA- Hindistan Çocuk Filmleri Festivali (SIFFCY) İran filmlerinin kazandığı ödüllerle…
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Şemhani: Radikal düşüncelerle en etkin mücadele yolu rahmani İslam’ı anlatmaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, radikal…
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