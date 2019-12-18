18 Ara 2019 14:38
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News Code: 83599680
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Malezya ziyaretinden görüntüler

Kuala Lumpur, İRNA- 2019 Uluslararası Kuala Kumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, 18 Aralık günü bu ülkede yaşayan İranlılarla bir araya geldi. Ruhani ayrıca bugün Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed ile de görüştü.

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