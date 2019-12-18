Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Malezya ziyaretinden görüntüler

Kuala Lumpur, İRNA- 2019 Uluslararası Kuala Kumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, 18 Aralık günü bu ülkede yaşayan İranlılarla bir araya geldi. Ruhani ayrıca bugün Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed ile de görüştü.