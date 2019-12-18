Telecom, Teknoloji, Piyasa Tekniği ve Laboratuvar Teçhizatı Fuarlarından kareler

Tahran, İRNA- 17 Aralık günü Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde 20. Telecom, Telekomünikasyon Sanayi ve Enformasyon Fuarı, 20. Araştırma, Teknoloji ve Piyasa Teknik Kazanımları Fuarı ve 7. İran Laboratuvar Teçhizat ve Maddeleri Fuarı faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari