Tahran, İRNA- 17 Aralık günü Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde 20. Telecom, Telekomünikasyon Sanayi ve Enformasyon Fuarı, 20. Araştırma, Teknoloji ve Piyasa Teknik Kazanımları Fuarı ve 7. İran Laboratuvar Teçhizat ve Maddeleri Fuarı faaliyete başladı. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari
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Berence Hapishanesi, dağların kalbinde unutulmuş bir cazibe merkezi gibidir
Mehabad, İRNA- “Gizemli Toprak” olarak adlandırılan Tekab'a yolculuk kesinlikle heyecan verici.…
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Şemhani: Amerika, İran-Çin ve Rusya sınırları istikrarsızlaştırmak istiyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Genel Sekreteri Ali Şemhani, Amerika Milli…
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Zarif, Amerika’nın utanmazlığını eleştirdi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevadd Zarif, Amerikan Dışişleri…
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Hindistan: İran KOEP çerçevesindeki tüm haklarında yararlanmalı
Tahran, IRNA- Hindistan Mili Güvenlik Müşaviri Yardımcısı Rajinder Kana, Hindistan’ın İran’ın…
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Telecom, Teknoloji, Piyasa Tekniği ve Laboratuvar Teçhizatı Fuarlarından kareler
Tahran, İRNA- 17 Aralık günü Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde 20. Telecom, Telekomünikasyon…
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Baidinejad: Johnson’un genel politikası İran ile gerginliği azaltma yönündedir
Londra, IRNA- İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un…
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Tebriz Çanak Çömlek Müzesi'nde düzenlenen 'Çille Gecesi' Sergisi'nden manzaralar
Tebriz, İRNA- Tebriz'in tarihi Alevi evinde, Doğu Azerbaycan Çanak Çömlek Sevenleri Derneği…
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BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO, İran’da sel yönetimi için 395 bin dolar tahsis etti
Tahran, İRNA- İran Tarım Cihadı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO arasında sel yönetimi ve kontrolü…
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Erzurum ve Merağe üniversiteleri arasında araştırma protokolü imzalandı
Merağe, IRNA- Merağe üniversitesi ve Erzurum Atatürk üniversiteleri arasında eğitim ve araştırma…
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İranlı kadın kayakçı Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman Kupası'nda altın madalya kazandı
Tahran, İRNA- Erzurum’da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman Kupası'nın ikinci…
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