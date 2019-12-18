Tebriz, İRNA- Tebriz'in tarihi Alevi evinde, Doğu Azerbaycan Çanak Çömlek Sevenleri Derneği üyeleri ile sanatçıların eserlerinden oluşan 'Çille Gecesine Özgü Çanak Çömlek isimli sergi düzenlenmektedir. Sergisinin 20 Aralık'a kadar devam etmesi bekleniyor. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi
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Berence Hapishanesi, dağların kalbinde unutulmuş bir cazibe merkezi gibidir
Mehabad, İRNA- “Gizemli Toprak” olarak adlandırılan Tekab'a yolculuk kesinlikle heyecan verici.…
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Şemhani: Amerika, İran-Çin ve Rusya sınırları istikrarsızlaştırmak istiyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Genel Sekreteri Ali Şemhani, Amerika Milli…
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Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevadd Zarif, Amerikan Dışişleri…
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Hindistan: İran KOEP çerçevesindeki tüm haklarında yararlanmalı
Tahran, IRNA- Hindistan Mili Güvenlik Müşaviri Yardımcısı Rajinder Kana, Hindistan’ın İran’ın…
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Tebriz Çanak Çömlek Müzesi'nde düzenlenen 'Çille Gecesi' Sergisi'nden manzaralar
Tebriz, İRNA- Tebriz'in tarihi Alevi evinde, Doğu Azerbaycan Çanak Çömlek Sevenleri Derneği…
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Tahran, İRNA- Erzurum’da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman Kupası'nın ikinci…
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