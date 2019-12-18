18 Ara 2019 18:08
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News Code: 83598894
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Tebriz Çanak Çömlek Müzesi'nde düzenlenen 'Çille Gecesi' Sergisi'nden manzaralar

Tebriz, İRNA- Tebriz'in tarihi Alevi evinde, Doğu Azerbaycan Çanak Çömlek Sevenleri Derneği üyeleri ile sanatçıların eserlerinden oluşan 'Çille Gecesine Özgü Çanak Çömlek isimli sergi düzenlenmektedir. Sergisinin 20 Aralık'a kadar devam etmesi bekleniyor. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi

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