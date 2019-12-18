Tebriz Çanak Çömlek Müzesi'nde düzenlenen 'Çille Gecesi' Sergisi'nden manzaralar

Tebriz, İRNA- Tebriz'in tarihi Alevi evinde, Doğu Azerbaycan Çanak Çömlek Sevenleri Derneği üyeleri ile sanatçıların eserlerinden oluşan 'Çille Gecesine Özgü Çanak Çömlek isimli sergi düzenlenmektedir. Sergisinin 20 Aralık'a kadar devam etmesi bekleniyor. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi