17 Ara 2019 15:48
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News Code: 83598270
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Tebriz'de düzenlenen 1. Kirman ve İsfahan Başarı Sergisi'nden kareler

Tebriz, İRNA- Kirman ve İsfahan illerinin tarım, maden, ticaret, mühendislik ve turizm alanlarındaki başarılarının sergilendiği ilk sergisi, 16-20 Aralık tarihleri ararsında Doğu Azerbaycan'ın merkezi Tebriz'de faaliyet göstermektedir. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi

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