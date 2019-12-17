17 Ara 2019 15:45
Journalist ID: 2394
News Code: 83598239
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Göçmen kuşlar, kış mevsimi için Zayende Nehri'ni seçti

İsfahan, İRNA- İsfahan’ın Zayende Nehri, yaşadığı son günlerinde çeşitli göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Zayende Nehri yeniden canlandıktan sonra çeşitli göçmen kuşlar için yaşam alanı haline geldi.

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