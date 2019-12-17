İsfahan, İRNA- İsfahan’ın Zayende Nehri, yaşadığı son günlerinde çeşitli göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Zayende Nehri yeniden canlandıktan sonra çeşitli göçmen kuşlar için yaşam alanı haline geldi.
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İranlı kayakçılar Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman Kupası'nda 4 madalya kazandı
Tahran, İRNA- Erzurum’da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman Kupası'nda İranlı…
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Tebriz'de düzenlenen 1. Kirman ve İsfahan Başarı Sergisi'nden kareler
Tebriz, İRNA- Kirman ve İsfahan illerinin tarım, maden, ticaret, mühendislik ve turizm alanlarındak…
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İsfahan’da sonbaharın son günleri bir başka güzel
İsfahan, İRNA- Sonbahar, kış mevsimin başlangıcı olsa da, sıcak renkleri güzel bir yaratılış…
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Göçmen kuşlar, kış mevsimi için Zayende Nehri'ni seçti
İsfahan, İRNA- İsfahan’ın Zayende Nehri, yaşadığı son günlerinde çeşitli göçmen kuşlara ev…
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Tahran'da 2. Bölgesel Güvenlik Diyalog Konferansı düzenlenecek
Tahran, İRNA- 18 Aralık Çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da 7 ülkenin ulusal güvenlik…
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Uluslararası arenaya İran'dan başka bir imaj sunulmutşur
Kazvin, İRNA- İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone, uluslararası arenada İran'dan…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Melezya’ya gitmesinden kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, 2019 Uluslararası Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere…
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İran, AsyaTekerlekli Sandalye Basketbolunun Başkan Yardımcısı oldu
Tahran, İRNA - Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Kongresi'nde yapılan…
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Doha ve Kuveyt, İran'la doğrudan diyalogtan yana
Tahran, İRNA- Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al…
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Bu yıl 100 milyar dolardan fazla ticaret gerçekleştirdik
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 'Yaptırımların en kötü koşullarında…
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