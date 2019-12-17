İsfahan’da sonbaharın son günleri bir başka güzel

İsfahan, İRNA- Sonbahar, kış mevsimin başlangıcı olsa da, sıcak renkleri güzel bir yaratılış görüntüsü sunar. İsfahan bugünlerde sonbahar güzellikleriyle doludur. Görüntülerde Nakș-i Cihan, Çahar Bağ ve Najvan Orman Parkı görülmektedir.