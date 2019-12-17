17 Ara 2019 15:47
Journalist ID: 2394
News Code: 83597940
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İsfahan’da sonbaharın son günleri bir başka güzel

İsfahan, İRNA- Sonbahar, kış mevsimin başlangıcı olsa da, sıcak renkleri güzel bir yaratılış görüntüsü sunar. İsfahan bugünlerde sonbahar güzellikleriyle doludur. Görüntülerde Nakș-i Cihan, Çahar Bağ ve Najvan Orman Parkı görülmektedir.

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