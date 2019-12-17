Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, 2019 Uluslararası Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere bu sabah saatlerinde Malezya’ya gitti. Ruhani Malezya’ya yapacağı üç günlük ziyaretinin sonunda, Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nin resmi daveti ile Tokyo’ya da gidecek. Fotoğrafçı: Emin Celali
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İranlı kayakçılar Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman Kupası'nda 4 madalya kazandı
Tahran, İRNA- Erzurum’da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman Kupası'nda İranlı…
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Tebriz'de düzenlenen 1. Kirman ve İsfahan Başarı Sergisi'nden kareler
Tebriz, İRNA- Kirman ve İsfahan illerinin tarım, maden, ticaret, mühendislik ve turizm alanlarındak…
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İsfahan’da sonbaharın son günleri bir başka güzel
İsfahan, İRNA- Sonbahar, kış mevsimin başlangıcı olsa da, sıcak renkleri güzel bir yaratılış…
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Göçmen kuşlar, kış mevsimi için Zayende Nehri'ni seçti
İsfahan, İRNA- İsfahan’ın Zayende Nehri, yaşadığı son günlerinde çeşitli göçmen kuşlara ev…
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Tahran'da 2. Bölgesel Güvenlik Diyalog Konferansı düzenlenecek
Tahran, İRNA- 18 Aralık Çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da 7 ülkenin ulusal güvenlik…
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Uluslararası arenaya İran'dan başka bir imaj sunulmutşur
Kazvin, İRNA- İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone, uluslararası arenada İran'dan…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Melezya’ya gitmesinden kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, 2019 Uluslararası Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere…
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İran, AsyaTekerlekli Sandalye Basketbolunun Başkan Yardımcısı oldu
Tahran, İRNA - Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Kongresi'nde yapılan…
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Doha ve Kuveyt, İran'la doğrudan diyalogtan yana
Tahran, İRNA- Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al…
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Bu yıl 100 milyar dolardan fazla ticaret gerçekleştirdik
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 'Yaptırımların en kötü koşullarında…
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