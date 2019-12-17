17 Ara 2019 14:04
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News Code: 83597726
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Melezya’ya gitmesinden kareler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, 2019 Uluslararası Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere bu sabah saatlerinde Malezya’ya gitti. Ruhani Malezya’ya yapacağı üç günlük ziyaretinin sonunda, Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nin resmi daveti ile Tokyo’ya da gidecek. Fotoğrafçı: Emin Celali

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