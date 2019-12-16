Tahran, İRNA- Ruzbeh Nimetullahi’nin yönettiği ‘Aşk Milleti’ adlı konser-gösteri, 15 Aralık'ta İran'ın başkenti Tahran'ın Milad Kulesi'nde düzenlendi. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani
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Dünya Sağlık Örgütü'nden İran'a övgü
Tahran, İRNA, Dünya Sağlık Örgütü, genel sağlık sigortası uyglamasında gösterdiği başarılarından…
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Ruhani 20 Aralık günü Japonya yolcusu
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 20 Aralık günü Japonya'yı…
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İran, havacılık sanayine yaptırım uyguladığı için ABD'ye karşı ICAO nezdinde dava açtı
Tahran, İRNA- İran, ABD'nin ülkenin havacılık sanayine yönelik ambargo uyguladığı gerekçesiyle…
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Tahran’da Aşk Milleti Konser-Gösterisi düzenlendi
Tahran, İRNA- Ruzbeh Nimetullahi’nin yönettiği ‘Aşk Milleti’ adlı konser-gösteri, 15 Aralık'ta…
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Tahran'da tarihi ‘Meşk’ Meydanında sonbahar
Tahran, İRNA- İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Meşk Meydanı, Kaçar döneminden kalma tarihi…
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Kirman’da bulunan Rayen Kalesinden kareler
Kirman, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan Kirman ilinde bulunan Rayen Kalesi, birçok eski ve…
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Tahran'da olağanüstü bir kültürel miras olan Minayi Müze Evi'nden görüntüler
Tahran, İRNA- Minayi Müze Evi, Tahran'da kültürel miras olarak dikkat çekiyor. Kamran Mirza…
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İranlı kadın oyuncu, Fransa siyasi film festivalinin en iyi oyuncusu oldu
Tahran, İRNA- İranlı kadın oyuncu Elnaz Şakirdust, “Dolunay Gecesi” filminde rol aldığı için…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, Kazakistan Bağımsızlık Günü’nü kutladı
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kazakistan’ı bağımsızlığının 28. yıldönümünü…
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İranlı fotoğrafçı Kırgız Fotoğraf Festivali'nden altın madalyaya değer görüldü
Tahran, İRNA- İranlı genç fotoğrafçı Behram Bayat Kırgızistan'da düzenlenen Uluslararası Filarmoni…
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