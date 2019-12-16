16 Ara 2019 15:46
Journalist ID: 2394
News Code: 83596733
0 Persons

Tahran’da Aşk Milleti Konser-Gösterisi düzenlendi

Tahran, İRNA- Ruzbeh Nimetullahi’nin yönettiği ‘Aşk Milleti’ adlı konser-gösteri, 15 Aralık'ta İran'ın başkenti Tahran'ın Milad Kulesi'nde düzenlendi. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 3 =