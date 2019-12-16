Tahran'da tarihi ‘Meşk’ Meydanında sonbahar

Tahran, İRNA- İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Meşk Meydanı, Kaçar döneminden kalma tarihi bir eserdir. Meşk Meydanı, İmam Humeyni Caddesi ile Si Tir arasındadır. Kaçar döneminde okçuluk yapmak için askerler tarafından kullanılırdı. Sonrasında bu alanda İran Dışişleri Bakanlığı binası, Milli Kütüphane ve eski İran Müzesi dahil olmak üzere birkaç bina inşa edildi.