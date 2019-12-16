Kirman’da bulunan Rayen Kalesinden kareler

Kirman, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan Kirman ilinde bulunan Rayen Kalesi, birçok eski ve değerli anıtları arasında, çölde görkemli bir kale gibi yükselmiştir. Sasani tuğla tarzında inşa edilmiş bu turistik cazibe, Rayen ilçesinin güneybatısında yer almakta ve tarihi Arg-ı Bem’e benzemektedir. 22 bin metrekare yüzölçümündeki Rayen Kalesi, dünyanın en büyük ikinci tuğa ile yapılmış eseri olarak her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlar.