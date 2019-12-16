Kirman, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan Kirman ilinde bulunan Rayen Kalesi, birçok eski ve değerli anıtları arasında, çölde görkemli bir kale gibi yükselmiştir. Sasani tuğla tarzında inşa edilmiş bu turistik cazibe, Rayen ilçesinin güneybatısında yer almakta ve tarihi Arg-ı Bem’e benzemektedir. 22 bin metrekare yüzölçümündeki Rayen Kalesi, dünyanın en büyük ikinci tuğa ile yapılmış eseri olarak her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlar.
-
Dünya Sağlık Örgütü'nden İran'a övgü
Tahran, İRNA, Dünya Sağlık Örgütü, genel sağlık sigortası uyglamasında gösterdiği başarılarından…
-
Ruhani 20 Aralık günü Japonya yolcusu
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 20 Aralık günü Japonya'yı…
-
İran, havacılık sanayine yaptırım uyguladığı için ABD'ye karşı ICAO nezdinde dava açtı
Tahran, İRNA- İran, ABD'nin ülkenin havacılık sanayine yönelik ambargo uyguladığı gerekçesiyle…
-
Tahran’da Aşk Milleti Konser-Gösterisi düzenlendi
Tahran, İRNA- Ruzbeh Nimetullahi’nin yönettiği ‘Aşk Milleti’ adlı konser-gösteri, 15 Aralık'ta…
-
Tahran'da tarihi ‘Meşk’ Meydanında sonbahar
Tahran, İRNA- İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Meşk Meydanı, Kaçar döneminden kalma tarihi…
-
Kirman’da bulunan Rayen Kalesinden kareler
Kirman, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan Kirman ilinde bulunan Rayen Kalesi, birçok eski ve…
-
Tahran'da olağanüstü bir kültürel miras olan Minayi Müze Evi'nden görüntüler
Tahran, İRNA- Minayi Müze Evi, Tahran'da kültürel miras olarak dikkat çekiyor. Kamran Mirza…
-
İranlı kadın oyuncu, Fransa siyasi film festivalinin en iyi oyuncusu oldu
Tahran, İRNA- İranlı kadın oyuncu Elnaz Şakirdust, “Dolunay Gecesi” filminde rol aldığı için…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani, Kazakistan Bağımsızlık Günü’nü kutladı
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kazakistan’ı bağımsızlığının 28. yıldönümünü…
-
İranlı fotoğrafçı Kırgız Fotoğraf Festivali'nden altın madalyaya değer görüldü
Tahran, İRNA- İranlı genç fotoğrafçı Behram Bayat Kırgızistan'da düzenlenen Uluslararası Filarmoni…
yorumunuz