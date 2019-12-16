Tahran'da olağanüstü bir kültürel miras olan Minayi Müze Evi'nden görüntüler

Tahran, İRNA- Minayi Müze Evi, Tahran'da kültürel miras olarak dikkat çekiyor. Kamran Mirza öldükten sonra ev, Kaçar prenslerinden birinin torunu ve ardından İran Başbakanı'nın torunu Abdulhüseyin Mirza Farmanfarma'ya satıldı. Bu ev günümüzde Tahran'ın turistik mekanlarından biridir. Fotoğrafçı: Davud Kahrdar