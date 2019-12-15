Şiraz, İRNA- İran'ın güneyimnde Fars ilinde yer alan Sepidan ilçesi, merkez Şiraz kentinin 70 kilometre uzaklığında yer alıyor. İlçede Sonbahar ve kış aylarında soğuk ve dağlık hava şartları nedeniyle yoğun kar yağışı yaşanır. Sepidan’ın Poladkef kayak merkezi de kış sporları sevenlerine ve meraklılarına ev sahipliği yapıyor.
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4 mesvim için turistik mekan: Kazvin
Kazvin, İRNA- Kazvin ılımlı havası ve elverişli iklim koşulları ile, yılın dört mevsimini yaşayan…
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Sepidan ilçesinin Puladkef Kayak Pisti'nden manzaralar
Şiraz, İRNA- İran'ın güneyimnde Fars ilinde yer alan Sepidan ilçesi, merkez Şiraz kentinin…
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İranlı sporcu, Dünya Kazak Güreşi Şampiyonası'nda ülkemizin ilk madalyasını kazandı
Tahran, İRNA- Kazakistan’da düzenlenen Dünya Kazak Güreşi Şampiyonası'nda İranlı sporcu Ahmet…
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Zarif, İran'ın Hürmüz Barış Planı hedeflerini açıkladı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, eski BM genel sekreterleri ve üst düzey yetkililerle…
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İran takviminin ilk 4 ayında el dokuma halı ihracatından 30 milyon dolar gelir sağlandı
Tehran, İRNA- İran El Dokuma Halı Satış Sendikası Genel Müdürü, İran takviminin ilk dört ayında…
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F sınıfı 5 bin megavatlık kombine çevrim santralinin inşası başladı
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‘Barış ve Dostluk Habercisi’ ağacı, İran'ın barışseverlik doktrinini dünyaya tanıtmaktadır
Tebriz, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tebriz’de ‘Barış ve Dostluk Habercisi’…
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Mazenderan Badab Surt pınarları
Mazenderan, İRNA- Badab gazlı su, Surt ise etkinin yoğunluğu anlamına gelir. Badab Surt çeşmeleri…
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Mehellat’ın Serçeşme Parkı'nın sonbahar doğasından görüntüler
Erak, İRNA- Başkent Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi ilindeki Mehellat şehrinin kuzeyinde…
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Zarif, Katar Başbakanı ile ikili iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar Başbakanı Abdullah Nasır Al Sani…
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