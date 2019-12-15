Sepidan ilçesinin Puladkef Kayak Pisti'nden manzaralar

Şiraz, İRNA- İran'ın güneyimnde Fars ilinde yer alan Sepidan ilçesi, merkez Şiraz kentinin 70 kilometre uzaklığında yer alıyor. İlçede Sonbahar ve kış aylarında soğuk ve dağlık hava şartları nedeniyle yoğun kar yağışı yaşanır. Sepidan’ın Poladkef kayak merkezi de kış sporları sevenlerine ve meraklılarına ev sahipliği yapıyor.