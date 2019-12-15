Mazenderan, İRNA- Badab gazlı su, Surt ise etkinin yoğunluğu anlamına gelir. Badab Surt çeşmeleri , İran'ın ikinci ulusal doğal eseri olarak 2008 yılında İran Ulusal Doğal Eserleri Listesi'nde tescil edildi. 2008 yılında, Demavend Dağı, Badab Surt çeşmeleri ve Eberkuh selvi, İran Kültürel Miras Örgütü tarafından üç doğal eser olarak tescil edildi. Badab Surt pınarları , Türkiye'de bulunan Pamukkale'den sonra dünyanın ikinci en büyük tuzlu su kaynağıdır. Badab Surt pınarları Mazenderan ilinde deniz seviyesinden 1841 metre yükseklikte yer almaktadır. Fotoğrafçı: Emir Giyumi
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Mazenderan Badab Surt pınarları
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