Erak, İRNA- Başkent Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi ilindeki Mehellat şehrinin kuzeyinde bulunan Sarçeşme Parkı, sonbahar günlerinde muhteşem manzaraya büründü. Milyonlarca yaprak, Serçeşme Parkı'nı rengarenk bir halı ile döşemekteler.
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İran takviminin ilk 4 ayında el dokuma halı ihracatından 30 milyon dolar gelir sağlandı
Tehran, İRNA- İran El Dokuma Halı Satış Sendikası Genel Müdürü, İran takviminin ilk dört ayında…
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F sınıfı 5 bin megavatlık kombine çevrim santralinin inşası başladı
Tehran, İRNA- İran Kombine Çevrim Santralleri Projeleri Uygulayıcısı, ’5 bin megavatlık F sınıfı…
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‘Barış ve Dostluk Habercisi’ ağacı, İran'ın barışseverlik doktrinini dünyaya tanıtmaktadır
Tebriz, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tebriz’de ‘Barış ve Dostluk Habercisi’…
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Mazenderan Badab Surt pınarları
Mazenderan, İRNA- Badab gazlı su, Surt ise etkinin yoğunluğu anlamına gelir. Badab Surt çeşmeleri…
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Mehellat’ın Serçeşme Parkı'nın sonbahar doğasından görüntüler
Erak, İRNA- Başkent Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi ilindeki Mehellat şehrinin kuzeyinde…
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Zarif, Katar Başbakanı ile ikili iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar Başbakanı Abdullah Nasır Al Sani…
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Tahran, İRN- Trabsonspor'un Ocak 2020 transfer döneminde İran'ın İstiklal takımında oyayan…
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İslam İnkılabı Rehberi, İslam Mezhepleri Takrib Kurulu Genel Sekreteri'ni atadı
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Hüccetü'l-İslam Hamid Şehriyari'yi…
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İran ve Umman ilişkileri güçlü ve derindir
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İran ve Katar parlemantosu başkanları ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin…
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