15 Ara 2019 15:22
Journalist ID: 2394
News Code: 83594957
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Mehellat’ın Serçeşme Parkı'nın sonbahar doğasından görüntüler

Erak, İRNA- Başkent Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi ilindeki Mehellat şehrinin kuzeyinde bulunan Sarçeşme Parkı, sonbahar günlerinde muhteşem manzaraya büründü. Milyonlarca yaprak, Serçeşme Parkı'nı rengarenk bir halı ile döşemekteler.

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