Ahvaz, İRNA- Kansere yakalanan ve güneybatıdaki Huzistan ilinin merkezi Ahvaz'da yaşayan Perend isimli kız çocuğunun arzusu, pembe gelinlik giyerek gerçekleşti. Fotoğrafçı: Ali Muarrif
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Laricani, İran ve Türkiye'nin kalıcı güvenliğin sağlanmasındaki aktif rolüne vurgu yaptı
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, İran ile Türkiye'nin bölgede kalıcı…
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Sorena-4 isimli insansı robotun tanıtımı yapıldı
Tahran, İRNA- Tahran Üniversitesi'nden bir grup uzman tarafından tasarlanan Sorena-4 isimli…
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İranlı görme engelli kadın satranççı, ikinci oldu
Tahran, İRNA- Asya Görme Engelli Satranççılar Takımı'nda yer alan İranlı kadın satranççı Melihe…
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İranlı öğrenci Uluslararası Bilim Olimpiyatları bronz madalyasını kazandı
Reşt, İRNA- İranlo öğrenci, Katar'da düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda bronz…
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Perend'in arzusu pembe renki gelinlikle gerçekleşti
Ahvaz, İRNA- Kansere yakalanan ve güneybatıdaki Huzistan ilinin merkezi Ahvaz'da yaşayan Perend…
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Yılın ilk 8 ayında İran ticaret hacmi 55 milyar dolar oldu
Şehrikürd, İRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu Dış Piyasalar İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı,…
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Tahran, İRNA- konuk şef Razmik Ohaniyan'ın şefliğinde İran Milli Orkestrası, Ermeni müziğinden…
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İran ve Türkiye, İslam'ın ilerlemeye engel olmadığının kanıtıdır
Tahran, İRNA- Faslı düşünür Hasan Ureyd, İran ve Türkiye'nin ortaya koyduğu gelişmeyle, Arap…
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2. Yapraklar ve Renkler Sonbahar Festivali'nden görüntüler
İsfahan, İRNA- 2. Yapraklar ve Renkler Sonbahar Festivali, sosyal neşenin güçlenmesi, doğaya…
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Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında…
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