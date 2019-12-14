14 Ara 2019 15:35
Journalist ID: 2391
News Code: 83593859
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Perend'in arzusu pembe renki gelinlikle gerçekleşti

Ahvaz, İRNA- Kansere yakalanan ve güneybatıdaki Huzistan ilinin merkezi Ahvaz'da yaşayan Perend isimli kız çocuğunun arzusu, pembe gelinlik giyerek gerçekleşti. Fotoğrafçı: Ali Muarrif

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