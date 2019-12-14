14 Ara 2019 15:20
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News Code: 83593834
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İran Milli Orkestrasının performansından kareler

Tahran, İRNA- konuk şef Razmik Ohaniyan'ın şefliğinde İran Milli Orkestrası, Ermeni müziğinden parçalar çalmak amacıyla Tahran'ın Rudeki Salonu'nda sahneye çıktı. 14 Aralık günü Ermeni müzisyenlerin önde gelen simaların sahnedeki performansları, müzikseverlere güzel anlar yaşattı. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani

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