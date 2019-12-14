14 Ara 2019 15:09
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News Code: 83593739
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2. Yapraklar ve Renkler Sonbahar Festivali'nden görüntüler

İsfahan, İRNA- 2. Yapraklar ve Renkler Sonbahar Festivali, sosyal neşenin güçlenmesi, doğaya saygı duyulması ve halkın iş dışı zamanlarının iyi değerlendirilmesi amacıyla 13 Aralık günü İran'ın ortasında yer alan İsfahan'da halkın geniş katılımıyla düzenlendi. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani

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