Ormamelal Yaylağı'ndan sonbahar

Reşt, İRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan iline bağlı Rizvanşehr ilçesinde bulunan Ormamelal Yaylağı'nda sonbahar bir başka güzel. İran topraklarının cenneti olarak anılan Gilan'ın bu güzel bölgesinde sonbahar, doğa güzelliğine güzellik katmaktadır. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi
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