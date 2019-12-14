14 Ara 2019 14:09
Journalist ID: 2391
News Code: 83593699
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Simnan'da düzenlenen Varş Grubu'nun Güzar isimli konserinden kareler

Simnan, İRNA- Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'da 12 Aralık günü Kumeş Kültür Merkezi'nde Varş Müzik Grubu, Güzar isimli bir konser düzenledi. Konsere çok sayıda vatandaş katıldı.

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