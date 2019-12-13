Kerman, IRNA- Geçen sene aşırı yağışlar sonrası Keviri Lout çölünde oluşan gölet bölgeye farklı güzellik katmaktadır.
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Çöl’de gölet
Kerman, IRNA- Geçen sene aşırı yağışlar sonrası Keviri Lout çölünde oluşan gölet bölgeye farklı…
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İran Batı Asya Bölgesinin en büyük biyoteknoloji ürünler üreten ülkesi
Tahran, IRNA- Kültürel Devrim Konseyi Genel Sekreteri Saidrıza Ameli, Batı Asya bölgesinde…
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Diapasoni Kalkuta Bağımsız Film Festivalinde yarışacak
Tahran, İRNA- Hamid Tehrani'nin yönettiği Diapason, Kalkuta Bağımsız Film Festivalinde yarışmaya…
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Katar kupasına 5 İranlı halterci katılıyor
Tahran, IRNA- Duha’da düzenlenecek olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarına seçmeler niteliğinde…
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İran, BM Suçlarla Mücadele Bürosunda gelişmekte ola ülkelerden daha çok personel olmasını istedi
Londra, IRNA- İran’ın Viyana’daki Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi…
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Sakız kentinde kar ağaçlar
Senendec, IRNA- İran’ın Kürdistan ilinin Sakız kentine karla kaplı ağaçlar güzel manzaralar…
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Amerikalı Uzman: Ruhani’nin Japonya ziyareti Tahran-Amerika ilişkileri için yol açıcı olabilir
New Yok, IRNA- ‘’Ortadoğu Vakfı’’ isimli Amerikan Düşünce Kuruluşu uzmanlarından George Kafiiro,…
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İranlı jimnastik kadın sporculara karşılaşmalara katılma izni verildi
Tahran, IRNA- İran Jimnastik Federasyonu, bundan sonra İranlı kasın sporcuların da İslami elbise…
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Batı Azerbaycan Valisi: Sınır pazarlarının güçlenmesi Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gelişmesine sebep olacak
Urumiye, IRNA- İran Batı Azerbaycan Valisi Mohammad Mehdi Şehriyari, Sarısu sınır pazarının…
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Tahran Çitger göletinde göçmen kuşlar
Tahran, IRNA- Tahran’ın batısında yer alan Çitger göleti son yıllarda göçmen kuşların uğrak…
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